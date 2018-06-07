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Türkiye Milli Takımı FIFA sıralamasında bir basamak geriledi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, bir basamak gerileyerek 38. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, liderliğini sürdürdü.

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Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 38'inci oldu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 706 puana sahip ay-yıldızlılar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte 38. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika ise üçüncü sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Temmuz'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 

1 Almanya 1558 -

2 Brezilya 1431 -

3 Belçika 1298 -

4 Portekiz 1274 -

5 Arjantin 1241 -

6 İsviçre 1199 -

7 Fransa 1198 -

8 Polonya 1183 2

9 Şili 1135 -

10 İspanya 1126 -2 

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