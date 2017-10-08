Türkiye Milli Takımı'na 2020 pansumanı
Lucescu, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için yeni bir kadro kurup, yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor.
İzlanda karşısında tecrübelilere güvendiğini ancak karşılığını alamadığını söyleyen A Milli Takımı Teknik Direktörü, kısa vadeli geçici çözümler değil, uzun vadeli planlar yapacak. Tamamen gençlerden oluşan bir kadro kuracak, yapılacak hazırlık maçlarıyla da takım olmaları sağlanacak.
İzlanda karşısında alınan farklı mağlubiyetin faturası, teknik direktör Mircea Lucescu’ya çıktı.
Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, tecrübenin yeterli olacağını düşünüp, elindeki kadroyu bu şekilde oluşturdu. Hırvatistan karşısındaki kadrodan memnun kalan ve gençlerden çok, yıldız isimlere yönelen Rumen teknik adam, bu şekilde İzlanda’yı devirebileceğini düşündü.
A Milli Takım kadrosundan 4 oyuncu çıkarıldı
Üstelik, Luce’ye yönelik en büyük eleştiri, Mehmet Topal’ın stoper oynayıp, gerçekten bu görevi yapan Serdar Aziz’in tribünde, Ömer Toprak’ın ise kulübede olmasıydı. Karşılaşmanın ardından yöneticilerle ayaküstü sohbet eden Lucescu, bunun performanslara göre yapılan bir değerlendirme olduğunu dile getirdi. Antalya ve Eskişehir’deki çalışmalarda futbolcuların son durumlarını gözlemlediğini dile getiren ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, “Maalesef tecrübelilere güvendim. Fakat beklentimin çok altında kaldılar. Bu da bize yenilgiyi getirdi” diye konuştu.
Yeni jenerasyon
Mircea Lucescu, artık geçici çözüm oluşturacak “pansuman” hareketler yerine geleceğe yönelik operasyonlar yapacak. Tecrübeli denilen ayaklardan ümidini kesen ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, tamamen gençlerden kurulu bir kadro oluşturacak. Luce’nin çeşitli hazırlık maçlarıyla yeni jenerasyonun takım olmasını sağlayacağı ve bunlarıda 2020 Avrupa Şampiyonası için mücadele etmeyi planladığı dile getirildi.
(Milliyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.