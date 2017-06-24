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Türkiye, Slovakya'yı 72-56 yenerek 2018 Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı 72-56 yendi ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı 72-56 yendi ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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