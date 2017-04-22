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Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel kadro paylaşımı

Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesi, ev sahibi ekip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk 11 görselinde oyuncuların çocukluk fotoğraflarına yer verdi.

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Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 23 Nisan paylaşımı! Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'un Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesindeki kadro paylaşımı dikkat çekti.

Antalyaspor, resmi twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzonspor maçının 11'ini, oyuncuların çocukluk fotoğraflarıyla paylaştı.

Sahaya ilk 11'de çıkan oyuncuların çocukluk fotoğraflarıyla paylaşılan görsel, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

İşte Antalyaspor'un Trabzonspor maçı öncesi paylaşımı...

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