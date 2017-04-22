Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel kadro paylaşımı

Muhaliflerden katil Esed'e ağır darbe

Esed güçler ile rejim güçleri arasında, Hama’nın kırsalında Halafaya kasabasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, 30 Esed askeri ve Şii milisi öldü. Esed'e ait uçaklar, roketatarlar ve toplar kasabayı yoğun şekilde bombaladı.