Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Almanya Ligi video hakem uygulamasına start verdi

Avrupa'nın en büyük liglerinden biri olan Bundes Liga, video hakem uygulamasına geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağı açıklandı.
 
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bundesliga'da 2017-2018 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçileceği duyuruldu.
 
 
Açıklamada, deneme sürecinin başarıyla sonuçlandığı belirtilerek, sistemin yeni sezon öncesi tüm Bundesliga takımlarının statlarında test edileceği kaydedildi.
 
Sistemden sadece tartışmalı penaltı, gol, kırmızı kart pozisyonlarında ve yanlış oyuncuya kart gösterilen anlarda yararlanılacağı bildirildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60. günde referandum yapılacak

Kurtulmuş: Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60. günde referandum yapılacak

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA