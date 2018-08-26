Türkiye'den 19 madalya!

2018 Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, genel sıralamada 12'nci oldu.

Almanya’nın başkenti Berlin'deki Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Stadı’nda 20 Ağustos’ta başlayan şampiyona, bugün yapılan yarışlarla sona erdi.

Şampiyonada Türkiye, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile genel sıralamada 12’nci sırayı aldı.

Milli takımda altın madalyaları, erkekler T11 kategorisi 200 metre ile T12 kategorisi 400 metrede Oğuz Akbulut, kadınlar T53 kategorisi 200 ve 400 metrelerde Hamide Kurt, T54 kategorisi 200 metrede de Zübeyde Süpürgeci elde etti.

Erkeklerde T11 kategorisi 400 metrede Mehmet Tunç, T12 kategorisi 100 metrede Hakan Cira, kadınlar T54 kategorisi 100 metrede Zübeyde Süpürgeci, T53 kategorisi 200 ve 400 metrelerdeZeynep Acet, T11 kategorisi 400 metrede ise Öznur Alumur gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, erkekler T12 kategorisi 400 metrede Hakan Cira, T13 kategorisi 1500 metrede Mehmet Nesim Öner, T11 kategorisi 5 bin metrede Hasan Hüseyin Kaçar, T42/44/63/64 kategorileri yüksek atlamada Tarık Taha Buyrukoğlu, F57 kategorisi cirit atmada Musa Davulcu, kadınlar T13 kategorisi 1500 metrede Aslı Adalı, T54 kategorisi 800 metrede Hamide Kurt ve F 42 kategorisi gülle atmada Rabia Cirit, bronz madalya kazanmayı başardılar.

Organizasyonu Polanya, 26 altın, 15 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazanarak genel klasman birincisi olarak tamamladı.

Polonya'yı, 20 altın, 14 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 50 madalyaylaBüyük Britanya ikinci, 19 altın, 22 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 49 madalyayla da Ukrayna üçüncü sırada takip etti.