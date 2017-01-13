Türkiye'den Afrika Kupası'na 16 futbolcu gidecek

2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den 16 futbolcu yer alacak.

Gabon'un ev sahipliğinde 31. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, 14 Ocak-5 Şubat tarihlerinde oynanacak. 16 takımın katıldığı turnuvada Türkiye'den 16 futbolcu boy gösterecek.

Spor Toto Süper Lig'den 14 futbolcunun katılacağı turnuvaya TFF Birinci Lig'den 2 oyuncu dahil olacak.

A Grubu'nda ev sahibi Gabon'un yanı sıra, Gine-Bissau, Burkina Faso ve Kamerun, B Grubu'nda Cezayir, Zimbabwe, Tunus ile Senegal bulunuyor.

C Grubu'nda Fildişi Sahili, Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fas, D Grubu'nda ise Gana, Uganda, Mali ile Mısır mücadele edecek.

- En fazla futbolcu Kardemir Karabükspor'dan

Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den 16 futbolcu yer alırken, Kardemir Karabükspor 3 oyuncuyla en fazla ismi gönderen takım oldu.

Kardemir Karabükspor'un forvet oyuncusu Mustapha Yatabare Mali, deneyimli futbolcu Abdou Razack Traore Burkina Faso ve Andre Byigo Poko ise ev sahibi Gabon için sahaya çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor'dan defans oyuncuları Lamine Gassama Senegal, Fabrice N'Skala ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti forması giyecek. Çaykur Rizespor'un kalecisi Abdoulaye Diallo Senegal, defans oyuncusu Mohamed Ali Yakoubi de Tunus adına oynayacak.

Kayserispor'dan orta saha oyuncularından Samba Sow Mali'nin, Alain Traore de Burkina Faso'nun formasını terletecek.

Fenerbahçe'nin golcü ismi Moussa Sow ve Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Alfred N'Diaye Senegal adına top koşturacak.

Beşiktaş'ın forveti Vincent Aboubakar Kamerun, Trabzonspor'un stoperi Serge Akakpo Togo ve Antalyaspor'da forma şansı bulamayan kaleci Rais M'Bolhi ise Cezayir için sahada yer alacak.

TFF Birinci Lig ekiplerinden Sivasspor'da oynayan stoper John Boye Gana, Göztepe'nin orta saha oyuncusu Prince Segbefia ise Togo'yu temsil edecek.

- Senegalli futbolcular göze çarpıyor

Turnuvaya katılan 16 takımın kadrolarında Türkiye liglerinden en fazla Senegalli futbolcular yer alıyor.

Senegal'de dört, Burkina Faso, Mali ve Togo'da ikişer, Kamerun, Gabon, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir ve Tunus'da ise birer isim bulunuyor.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Moussa Sow, Çaykur Rizespor'un kalecisi Abdoulaye Diallo, Osmanlısporlu Alfred N'Diaye ve Aytemiz Alanyaspor'dan Lamine Gassama, Senegal forması giyecek.

Kardemir Karabükspor'un hücum oyuncusu Abdou Razack Traore ve Kayserisporlu Alain Traore, Burkina Faso'nun başarısı için mücadele edecek.

Kayserisporlu Samba Sow ile Kardemir Karabükspor'un golcü ismi Mustapha Yatabare Mali, Trabzonspor'un stoperi Serge Akakpo ve Göztepeli Prince Segbefia ise Togo için sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ı turnuvada temsil eden tek futbolcu olan Vincent Aboubakar Kamerun, Kardemir Karabükspor'dan Andre Piyogo Poko Gabon, Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Skala ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kadrosunda yer alacak.

Antalyaspor'da forma şansı bulamayan kaleci Rais M'Bolhi Cezayir, Çaykur Rizesporlu Mohamed Ali Yakoubi Tunus ve Sivasspor'un defans oyuncusu John Boye ise Gana için ter dökecek.

Milli takımların 10'unda Türkiye'den katılan futbolcular bulunurken, Fas, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mısır, Uganda ve Zimbabwe'nin kadrolarında Türkiye'den hiçbir isim yer almadı.