Türkiye'den Dünya Kupası'na buruk veda

Hindistan'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda Türkiye, B grubundaki üçüncü ve son maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Hindistan'ın Navi Mumbai şehrindeki Dr. DY Patil Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Paraguay'a 3-1 mağlup oldu ve grubunu 1 puanla sonunca sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Maça hızlı başlayan Paraguay 2. dakikada penaltı kazandı ancak Anibal Vega da Silva bu fırsatı değerlendiremedi. Baştan sona maçın hakimi olan Paraguay; 41. dakikada Giovanni Bogado'nun golüyle kilidi açtı, 43. dakikada da Fernando David Cardozo Paniagua'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmadı ve soyunma odasına galip giren taraf Paraguay oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Güney Amerika temsilcisiydi. 61. dakikada Antonio Galeano'nun golüyle farkı 3-0 çıkaran Paraguay, fişi çekti. Türkiye, 90. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in golüyle farkı ikiye indirse de bu gol puan ya da puanlar için yeterli olmadı ve mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan taraf Paraguay oldu.

TURNUVAYA VEDA ETTİK!

Türkiye, oynadığı 3 maç sonunda yalnızca 1 puan topladı ve turnuvaya veda etti. Paraguay ise grupta oynadığı 3 maçı da kazanmayı bildi ve 9 puanla lider olarak üst tura adını yazdırdı.

Türkiye gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 beraber kalmıştı. Millilerimiz, ikinci maçta ise Afrika temsilcisi Mali'ye 3-0 mağlup olmuştu.