'Türkiye'nin en büyük basketbol kulübündeyim'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Spor'da yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu Programına konuk oldu.

Kendisine yöneltilen "Gelecekte Fenerbahçe Doğuş'u çalıştırmayı düşünüyor musunuz? sorusuna "Şu anda Türkiye'nin en büyüğünde çalışıyor" şeklinde yanıt veren Ataman, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Aynı soru bana Galatasaray için de soruluyor, ne zaman Galatasaray'a döneceksin diye. Şu anda Türkiye'nin en büyük basketbol kulübünün hocasıyım. Anadulu Efes 387 tane EuroLeague maçı oynamış. Türkiye'de böyle bir rakam yok hiçbir branşta. Efes bir marka. Ben de kendimi bir marka olarak görüyorum. Şu anda iki marka birleşmiş durumda. Benim kariyerimde bir kupa eksik. Acaba ben bu yatırımla, sezon sonu yapacağımız transferlerle Final-Four'da kaybettiğim bu kupayı evdeki müzeme koyar mıyım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.