Türkiye’nin En İyi Halı Saha Takımı Bu Yıl Bursa’dan

Yıl boyunca, 16 ilde, 100.000 amatör halı saha oyuncusundan oluşan 30,000 takımın, toplam 30.000 maçlık müthiş mücadelesine sahne olan iddaa Rakipbul Ligi’nin 2017 Türkiye Finalleri Antalya’da gerçekleştirildi. iddaa Rakipbul Ligi’nin faaliyet gösterdiği 16 ilin 2016 yılı şampiyonlarının karşılaştığı finallerin en son maçında Bursa temsilcisi Sümeraksu 77, Adana temsilcisi Akbal Çukurova İdman Yurdu karşısında 3-0 galip gelerek şampiyonluğa uzandı.

KUPA İTALYA'DA ÜRETİLDİ



Şampiyon, Türkiye’nın en iyi halı saha takımı unvanının yanı sıra, finallere özel olarak İtalya’da üretilen “Futbol Tanrıları” isimli kupanın da sahibi oldu. Maç öncesinde, iki takım oyuncularının sahaya özel bir final koreografisiyle çıkışı, özel olarak hazırlanan platformda kupasını kaldıran Bursalı halı saha oyuncularının heyecanı ve coşkusu ise gecenin görülmeye değer anlarındandı.



BURSA TEMSİLCİSİ TÜRKİYE ADINA MÜCADELE ETME HAKKI KAZANDI



Türkiye Şampiyonluğu apoletini göğsüne takan Bursa temsilcisi, 7-16 Haziran 2017’de Çek Cumhuriyeti’nde 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Avrupa Halı Saha Şampiyonasında da Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandı.



RB21'İN EN İYİSİ DENİZLİ OLDU



21 yaş altı takımlarının 6 ilde mücadele ettiği iddaa Rakipbul RB21 Ligi finalleri de bu yıl Antalya’da düzenlendi. Türkiye’nin en iyi 21 yaş altı takımını bulmak için düzenlenen finallerde RB21’in en iyisi Denizli oldu. Finalde SakaryaRB21 takımı ile karşılaşan Denizli 4-3’lük skorla şampiyon oldu.



iddaa Rakipbul Ligi nedir?



Özellikle son yıllarda erkeklerin en büyük hobileri arasında bulunan “Halı Saha Futbolu” denince akla gelen ilk isim olan iddaa Rakipbul Ligi, kurulduğu 2006 yılından beri Türkiye’nin 16 ilinde (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Konya, Kocaeli, Kayseri, Sakarya, Eskişehir, Samsun, Denizli, Mersin, Tekirdağ, Gaziantep) Rakipbul.com internet sitesi üzerinden 30 binin üzerinde halı saha takımına ve 100 binden fazla amatör futbolsevere hitap ediyor. Düzenlediği her maçta hakem, profesyonel maç topu, editör analizleri, maç sonu basın toplantıları, HD video özeti ve detaylı oyuncu istatistikleri gibi hizmetler sunan, bu istatistikler sonucunda oyunculara biçilen değerlerle halı sahalarda bir transfer borsası yaratarak sporseverlere profesyonel bir heyecan yaşatan iddaa Rakipbul Ligi, aynı zamanda Avrupa Halı Saha Federasyonu’nun(EMF) Türkiye temsilcisi konumunda. iddaa Rakipbul Ligi’nin Türkiye Şampiyonu, her yıl 32 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Halı Saha Şampiyonasında Türkiye’yi temsil ediyor.