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Türkoğlu: Spordan gelen bir Cumhurbaşkanımız var çok şanslıyız

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 4 yıllık görev sürelerinde Türk basketboluna büyük katkı sağlayacak projeler hayata geçireceklerini söyledi.

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Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBF olarak yoğun  bir çalışma süreci içinde olduklarını belirterek, projeleriyle ilgili detaylar  paylaştı.
 
Türk oyuncuların, takım içi rekabette dezavantajlı durumda olduklarını  anlatan Türkoğlu, "Türk sporcularımızın takımlarında daha fazla süre almasını  sağlayacak operasyonlar yapacağız. Bu süreçte kulüplerimizin başarılarını  sürdürebilmeleri için onlara desteğimizin devam etmesi gerekiyor. Düşüncelerimiz  ve projelerimiz var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Türk basketbolu için devrim  niteliğinde kararlar alacağız." dedi.
 
TBF olarak kulüplerle birlikte çalıştıklarını ancak milli takımların  da her zaman göz bebekleri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Amaç iki tarafın da  başarısını sürdürebileceği, Türk oyuncularımızın daha fazla süre alabileceği,  sorumluluk alabileceği bir ortam yaratmak. Kendi kulüplerinde gelişip, milli  takımı uzun yıllar sırtlayacak oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız  iyi bir çalışma yaptılar. Önümüzdeki referandum sürecinden sonra güzel bir basın  lansmanıyla projelerimizi paylaşmayı planlıyoruz." diye konuştu.
 
"Sadece 4 yılım varmış gibi çalışıyorum"
 
TBF yönetimine 4 yıl için seçildiklerini hatırlatan Hidayet Türkoğlu,  "Yönetim olarak bizim süremiz 4 yıl. Bu 4 yıl içinde ekip olarak basketbolun  gelişimi için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı.
 
Basketbol camiasının, icraatlarını görmesinin ardından kendilerine  yeniden görev vermek istemesi halinde buna olumlu bakacaklarını anlatan Türkoğlu,  şunları kaydetti:
 
"Ben, sadece 4 yılım varmış gibi çalışıyorum. Ekibimle birlikte,  yeniden göreve gelmeyecekmiş gibi hareket edip, 4 yılda basketbolu nereye  getirebiliriz diye çalışıyoruz. Bu süreçte bize inansınlar ve güvensinler.  Basketbolun gelişimi için bu sorumluluğu aldık. Herkes de bizi olumlu yönde  destekliyor. Bu zamana kadar yapılmamış şeyleri hayata geçireceğiz. İnşallah tüm  basketbol camiası da bundan mutluluk duyar."
 
TBF olarak planlarını, kısa, orta ve uzun vadeli olarak 4 yıla yaymak  istediklerine dikkati çeken Türkoğlu, "Sadece sonuç odaklı, kısa dönem çıkışları  değil, çok uzun dönemli, derinlemesine düşünülmüş çözümleri masaya koymamız  gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.
 
"Hiç yapılmamış bir proje olacak"
 
TBF Başkanı Türkoğlu, yaptıkları incelemeler neticesinde en büyük  eksikliğin tesis olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bu konuda çok  çalışıyoruz. Milli takımlarımız için kamp tesisi eksikliğimiz mevcut. Böyle bir  tesisin yapılması için çaba sarf ediyoruz." açıklamasında bulundu.
 
Abdi İpekçi Spor Salonu ve TBF merkezinin de içinde bulunduğu yaklaşık  42 dönümlük alanda bir spor kompleksi inşa etme planları olduğunu vurgulayan  Türkoğlu, şunları söyledi:
 
"Tesis anlamında bu zamana kadar hiç yapılmamış bir proje olacak. Öyle  bir tesis yapmak istiyoruz ki içinde 8 antrenman sahası ve kamp merkezi  bulunacak. Dev bir kompleksten bahsediyoruz. Milli takımlarımıza ve gençlerimize  bunu kazandırmak istiyoruz. Avrupa ve dünyada örnek olacak bir tesis meydana  getireceğiz. Sporcularımızın ve hakemlerimizin kamp ve seminerlerinin tek çatı  altında gerçekleşeceği bir merkez planlıyoruz. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun içinde  bulunduğu alanı yer olarak düşündük. Abdi İpekçi Spor Salonu için de  düşüncelerimiz var ama henüz son kararını vermedik. İlk olarak tesisi yapıp,  sonra mevcut salonun kararını vereceğiz."
 
"Sporcu havuzu büyümeli"
 
Hidayet Türkoğlu, altyapıdan gelen sporcuların yeterliliği konusunda  tereddütlerini aktararak, "Sporcu havuzumuzu büyütmemiz gerekiyor. Bu konuda  eksiklik olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
 
Hem kulüpleri hem de sporcuları göz önünde bulundurmaları gerektiğini  vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Profesyonellik öncesi hazırlığa çok inanıyorum. Profesyonel olmadan  önce onların bol bol maç ve antrenman yapabilecekleri, oyun ve fizik anlamında  kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz. O havuz  geliştiği zaman takımların da oyuncuların gelişimini görme fırsatı olacak. Şimdi  16-18 yaş aralığında profesyonel oluyorlar ama inanın fizik olarak şu anki  şartlarda bazıları hazır değil. Mevcut uygulamada yabancı sayısının yüksek  olmasından dolayı, fiziksel anlamda dezavantajlı oluyorlar ve rekabet  edemiyorlar. Bizim uygulayacağımız programla rekabet şartları daha dengeli  olacak."
 
"Spor anlamında çok şanslıyız"
 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini de sürdüren Hidayet Türkoğlu, "Biz  spor anlamında çok şanslıyız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Sporun içinden gelmiş,  profesyonel olarak spor yapmış, futbol oynamış bir cumhurbaşkanımız var."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbola olan merakının,  kendisinin başdanışmanlık görevine getirilmesinin ardından daha da arttığını anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:
 
"Benden ilk istediği, basketbolun tüm Türkiye'ye yayılması. Futbol  gibi basketbolun da tüm ülkeye yayılmasını istiyor.  Onun desteğini her zaman  hissediyoruz. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızla da  yine çok iyi bir diyalog içindeyiz. İnşallah görev süremiz içinde hedeflerimizin  bir kısımını yapabiliriz. Beklentilerin farkındayız. Bunu yapabilecek  kapasitedeyiz. Eksiklerin neler olduğunu gördük ve bunun için iyi bir ekip  kurduğumuzu düşünüyorum."
 
Türkiye'nin önemli bir gelişim sürecinde olduğuna değinen Türkoğlu,  "Ülkemizde, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kökten gelişim, değişim  yaşıyoruz. Bu gelişmeler ülkemiz için önemli. Yıllardır birçok engel ile  sürüncemede kalmış kararları, tek elden, ülkemizin gelişimini gözeterek hızlıca çözebiliyor, daha da hızlandırmak için çözümler üretiyoruz. Buna en güzel örnek,  geçtiğimiz ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı  arasında imzalanan anlaşmadır. Okulların spor alanları, eğitim saatleri dışında  kullanıma açıldı." ifadelerini kullandı.
 
Hem Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı hem de TBF Başkanı olarak gurur  verici iki görevi birlikte üstlendiğine dikkati çeken Hidayet Türkoğlu, şunları  aktardı:
 
"TBF başkanlığından önce sayın Cumhurbaşkanımız, başdanışmanlık  göreviyle beni onore etti. Bu şekilde, sporun gelişimi için yapılması gerekenleri  daha yakından görme fırsatımız oluyor. TBF'de ise uygulama açısından  avantajlıyız. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ben bir spor adamı olarak tüm branşları takip eden, genç sporcuların daha iyi yerlere gelmesi için ekibimle  birlikte takibini yapıyorum. Bu konuda ülke olarak iyi durumda olduğumuzu  söyleyebilirim. Gençlik ve Spor Bakanımızın yürüttüğü bir politika var. Biz de  federasyonlar olarak onları takip edip, ileriye dönük daha iyi çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz."
 
Türkoğlu, her branşta sporun önemine de değinerek, sözlerini şöyle  tamamladı:
 
"Sporun bize ve ülkemizin gelişimine katkısının yeterince  anlaşılmadığını düşünüyorum. Aileler, çocuklarının gelişiminde sporun sadece  vücut sağlığı için gerekli olduğuna inanıyorlar. Halbuki sporla kazandığımız çok  daha büyük nitelikler var. Bunların arasında, ahlaki değerlerimizin oluşumu,  takım ruhu, sorumluluk duygusu, inanç, öz güven, irade gibi pek çok vasıf  sayabiliriz. Saydığım bütün bu değerler, aslında toplumumuzu oluşturan en saf  yapı taşlarıdır. Ülkemizin gelişiminde derinlemesine ihtiyaç duyduğumuz bu  değerleri, doğru kurgulanmış spor politikaları ile oluşturabiliriz. Gelişmiş  sayılan toplumlarda sportif başarılar, tesadüfi değildir."

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