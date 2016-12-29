Tuzlaspor maçının ardından şok karar! Yasin Öztekin...

Ligde son 5 maçının 4'ünü kazanarak zirve yarışından kopmayan Galatasaray tam huzura eriyordu ki, Türkiye Kupası grup maçında Tuzla yenilgisi sarı-kırmızılı kulübü darmadağın etti.

Galatasaray zayıf rakibine yenilirken, gruptan çıkma şansını da ciddi anlamda zora sokmuş oldu. Ayrıca mücadelede Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmeleri, Sarı Kırmızılı takımdaki disiplin ve otorite sorunu tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Yasin ve Chedjou'nun adeta kasıtlı bir şekilde kart görmeleri teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de yönetimin de tepkisini çekti. İki futbolcu kupa maçında gördükleri gereksiz kart yüzünden Torku Konya lig mücadelesinde olmayacak. Bu maçta sarı kart cezalısı olan Bruma'nın olmayacak olması da ayrı bir handikap.

SPORTİF A.Ş. OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Galatasaray Yönetimi tam Riva ve Florya arazileri için Emlak Konut ile resmi imzaları atmış ve rahatlamış iken, futbol takımının Tuzla maçındaki görüntüsü ile sarsıldı. Futbol A.Ş. Yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Futbol A.Ş. Yönetiminin Yasin ve Chedjou'ya 100 bin euro'dan az olmamak üzere para cezası vermesi kesinlik kazandı. Bu kararı Galatasaray Yönetimi de kesin olarak onayacak. Ücretinin artışını talep eden Yasin Öztekin'in ücreti kesinlikle artırılmayacak. Menajerine gitmek isterse "Oyuncuna kulüp bul" mesajı verilecek.

Afrika Kupası'na gidecek olması yüzünden gördüğü kırmızı kartın Konyaspor maçına etkisi olmayacak olan Chedjou ise eğer kulüp bulursa devre arasında gönderilecek. Aksi halde sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Afrika Kupası dönüşü Chedjou'nun takımla antrenmana alınmayıp, A2 Takımı ile antrenmana çıkacak.

HAMİT ALTINTOP SORUNU

Galatasaray'da 4 sezonunu geçirmesine rağmen uzun süreli sakatlıklarla bir türlü bekleneni veremeyen Hamit Altıntop de topun ağzına geldi. Geçen yıl tek bir maç oynamamasına rağmen, bu sezon maç başı ücret ile 1 yıl daha takımda kalan Hamit Altıntop da Tuzla maçında bardağı taşırdı. Kötü futbolunun yanı sıra yenilen gollerde pay sahibi olan Hamit'in aynı zamanda Tuzlaspor'un ortaklarından biri olması dünkü maçtaki futbolunu daha da tartışılır hale getirdi. Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Hamit Altıntop'a ağır tepkiler göstererek, takımla ilişiğinin hemen kesilmesini istediler. Hamit Altıntop'un sözleşmesi de yeniden gözden geçirilecek ve yapılabilecek transferlere göre devre arasında sözleşmesinin feshi söz konusu olacak.

PODOLSKİ MÜJDESİ

Galatasaray Tuzla maçından sonra karışırken, Podolski için Çin'den teklif gelmesi Galatasaray Yönetimi'ne bir nebze olsun umut ışığı oldu. Alman yıldız için Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan'ın 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray Yönetimi UEFA'nın kriterine taşırmadan transfer yapabilecek. Aynı zamanda bugüne kadar tek maçta bile forma giymeyen Kolbein Sightorsson'un sözleşmesinin de feshedilmesi için menajeri ile görüşülmelere başlanacak.

DHA