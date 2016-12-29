Tuzlaspor'dan 'Hamit Altıntop' açıklaması

Tuzlaspor-Galatasaray maçından sonra sarı-kırmızılı futbolcu Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'la ilişkisi olduğu yönünde ortaya atılan iddialara Tuzlaspor Kulübü yanıt verdi.

Mavi-beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tuzlaspor - Galatasaray karşılaşması sonrasında ortaya atılan asılsız iddialara cevabımızdır:

Milli futbolcumuz Hamit Altıntop’un kulübümüzle hiçbir ilişkisi ve alakası bulunmamaktadır. Biz eski futbolcular olarak yeni bir yönetim modeli örneği sergileyeceğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Yönetim kurulumuzda Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk dışında kimsenin yer almadığını hassasiyetle yinelemeyi bir borç biliriz" denildi.