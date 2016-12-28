TUZLASPOR-GALATASARAY (CANLI)

<p> Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Tuzlaspor'a konuk oluyor.</p> <iframe frameborder='0' height='100%' src='http://www.aksam.com.tr/macanlatim/macanlatim-231.html' style='overflow: hidden; height: 100%; width: 100%; position: absolute;' width='100'></iframe>
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