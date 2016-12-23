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Tuzlaspor-Galatasaray maçýnýn stadý deðiþti

Galatasaray'ýn Tuzlaspor ile oynayacaðý Ziraat Türkiye Kupasý maçý Baþakþehir'de oynanacak.

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Galatasaray'ýn Türkiye Kupasý E Grubu'ndaki dördüncü karþýlaþmasý olan Tuzlaspor maçý Ýstanbul Baþakþehir Fatih Terim Stadý'nda oynanacak.

28 Aralýk Çarþamba günü 20:30'daki mücadele Ziraat Türkiye Kupasu statüsü 4. madde 6. hüküm gereði Baþakþehir'e alýnýrken Galatasaray, üçüncü maçlar sonunda 5 puanla ikinci sýrada yer alýyor.

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