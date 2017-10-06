TV 8 canlı izle yayın akışı Türkiye İzlanda canlı yayın

Türkiye İzlanda canlı yayın için geri sayım başladı. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan Türkiye İzlanda maçı için TV 8 canlı izle yolları haberimizde bulunuyor. Grupta, Hırvatistan ve İzlanda’nın ikişer puan gerisinde bulunan A Milli Futbol Takımımız bu maçta mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Maçı kaybetmemiz halinde ise 2018 Rusya Dünya Kupası hayallerimiz sona erebilir. İşte, Türkiye İzlanda canlı yayın linki.

Fatih Terim’in ardından Ağustos ayında A Milli Takımın başına geçen Mircea Lucescu yönetiminde 2 karışılaşmaya çıkan Ay-Yıldızlılar bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Deplasmanda Ukrayna’ya 2-0 mağlup olan Türkiye, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanan Hırvatistan maçını ise 1-0 kazanarak Dünya Kupasına gitme şansını devam ettirdi.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye’nin, Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’na doğrudan katılabilmesi için grubu 1’inci sırada tamamlamak zorunda. İkincilikte ise, play-off oynaması yüksek ihtimal. A Milli Takımın play-off oynaması için gruplar arasındaki en kötü ikinci takım olmaması gerekiyor.

I Grubu’nda 14 puanla 3’üncü sırada bulunan Türkiye’nin son iki maçını da kazanması halinde grubu ilk iki sırada tamamlaması garanti. Grup liderliği için en kesin yol Ukrayna’nın Kosova deplasmanında puan kaybı yaşayıp son maçta Hırvatistan’ı yenmesinden geçiyor. Ukrayna’nın son iki maçını kazanması halinde ise liderlik için genel averaja bakılacak. Şuan için Türkiye genel averajda attığı gol sayısının 12 olması sebebi ile Ukrayna’nın üstünde yer alıyor. Ukrayna ise grupta 11 gol attı.

MUHTEMEL 11’DE DEĞİŞİKLİK YOK

Rumen hoca; cezalı Hakan Çahlanoğlu yerine Cenk Tosun’u kanada çekmeyi planlarken, orta sahada forvet arakasında ise Arda Turan’ı oynatacak. Lucescu forvette Burak Yılmaz’ı, stoperde ise Serdar Aziz’i oynatmayı planlıyor.

Türkiye’nin İzlanda karşısında muhtemel 11’i şu şekilde olacak: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Caner Erkin, Mehmet Topal, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

Grupta aynı saatte başlayacak diğer maçlarda, Hırvatistan sahasında Finlandiya’yı konuk edecek. Diğer maçta ise Ukrayna takımı Kosova deplasmanına konuk olacak.