Tyler Honeycutt'un ölümü basketbol dünyasını yasa boğdu

BASKETBOL camiası bir dönem Anadolu Efes forması da giyen ABD’li oyuncu Tyler Honeycutt’tan gelen haberle sarsıldı. 28 yaşındaki oyuncu, Los Angeles’da polislerle girdiği çatışma sonrası ölü bulunmuştu. Polis departmanı, sporcunun intihar ettiğini açıklamıştı. Vefat haberi sonrası duygusal mesajlar geldi.

CEDİ: BUNU DUYMAK KORKUNÇ

Öne çıkanlar ise şöyle: Cedi Osman: Eski bir takım arkadaşı ve harika bir adam. Onun kaybını duymak korkunç. Isaiah Thomas: Kardeşim Tyler Honeycutt, huzur içinde uyu… DeMarcus Cousins: Huzur içinde yat Tyler.

(Aksam)