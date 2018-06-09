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U20 Milli Takımı, üçüncü oldu

U20 Milli Takımımız, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası'ndaki üçüncülük-dördüncülük maçında İskoçya'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek üçüncü oldu.

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U20 Milli Takımımız, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Maurice Revello Turnuvası'ndaki üçüncülük-dördüncülük maçında İskoçya'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek üçüncü oldu.
 
Francis-Turcan Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 0-0 sona erdi. İskoçya'dan St Clair maçın 64. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
 
Antrenörlüğünü Muzaffer Bilazer'in yaptığı U20 Milli Takımımız Kanada, Portekiz ve Japonya ile birlikte yer aldığı gruptan lider çıkarak yarı finalde Meksika ile eşleşmiş ve o maçı 3-1 kaybetmişti.
 
4'er takımlı 3 grupta toplam 12 ülkenin katıldığı turnuvada Türkiye, Kanada, Japonya, Portekiz, İngiltere, Çin, Meksika, Katar, Fransa, Güney Kore, İskoçya ve Togo mücadele etti.
 
Türkiye: 
12-Altay Bayındır, 2-Savaş Polat, 3-Abdurrahim Dursun (Dk. 90 15-Adil Emirbağ), 5-Merih Demiral, 14-Fatih Aksoy, 4-Gökhan Kardeş (Dk. 81 17-Savaş Polat), 6-Atakan Rıdvan Çankaya, 7-Barış Alıcı, 10-Alican Özfesli (Dk. 73 20-Harun Alpsoy), 9-Kubilay Kanatsızkuş, 19-Mustafa Eskihellaç (Dk. 57 18-Mücahit Can Akçay) 

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