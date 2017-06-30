U21 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya İspanya'yı 1-0 yendi ve şampiyon oldu
Polonya'da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, finalde İspanya'yı finalde 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Polonya'da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile İspanya karşı karşıya geldi. Almanya, finalde İspanya'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Almanya'nın İspanya karşısındaki tek golünü mücadelenin 40. dakikasında Weiser kaydetti. Türk oyuncu Levin Öztunalı da son 3 dakikada görev yaptı.
U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Almanya'yı, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Stefan Kuntz çalıştırıyor.
Almanya, U21 Avrupa Şampiyonası'nda tarihindeki ikinci kupayı kazanmış oldu. (Sporx)
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