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U21 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya İspanya'yı 1-0 yendi ve şampiyon oldu

Polonya'da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, finalde İspanya'yı finalde 1-0 yenerek şampiyon oldu.

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Polonya'da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile İspanya karşı karşıya geldi. Almanya, finalde İspanya'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'nın İspanya karşısındaki tek golünü mücadelenin 40. dakikasında Weiser kaydetti. Türk oyuncu Levin Öztunalı da son 3 dakikada görev yaptı.

U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Almanya'yı, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Stefan Kuntz çalıştırıyor.

Almanya, U21 Avrupa Şampiyonası'nda tarihindeki ikinci kupayı kazanmış oldu. (Sporx)

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