U21 Ligi'nde kazanan Fenerbahçe
Fenerbahçe U21 Takımı, U21 Ligi'nin 16. haftasında, Trabzonspor'u 2-1 yendi.
Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı, U21 Liginin 16. haftasında, Kadir Özcan Tesislerinde Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Ramazan Civelek ve Samed Karakoç'un golleriyle rakibini 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 41'e çıkaran Fenerbahçe, U21 Ligindeki liderliğini sürdürdü.
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