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Üç büyükler Ahmed Musa'nın peşine düştü

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından dönen Ahmed Musa'nın peşine İstanbul'un 3 büyük takımı düştü.

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Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Nijeryalı forvet oyuncusu Ahmed Musa'yı gelecek sezon Süper Lig'de izleyebiliriz!

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Ara transferde Galatasaray'ın kapısından dönen Ahmed Musa'yı Leicester City eski takımı CSKA Moskova'ya kiralamıştı. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Newcastle, Watford ve Bournemouth'tan teklifler alsa da İngiltere'ye dönmek istemeyen 25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Ahmed Musa ile ilgilendiği öğrenildi.

BURSASPORLU SHEHU'DAN BİLGİ ALIYOR

Leicester City'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncu bu sezonu Rusya'da kiralık tamamlayacak. Bursaspor forması giyen, milli takımdan yakın arkadaşı Shehu ile sürekli iletişimde olan Ahmed Musa'nın Şampiyonlar Ligi faktörüyle yeni sezonda durağı Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş takımlarından biri olacak gibi gözüküyor.

(Sabah)

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