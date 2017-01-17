Üç hakemi darp ettiler! Durumları ağır...
Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada hakem üçlüsü darp edildi.
Bursa'da akıl almaz bir olay yaşandı! Bursa'da oynanan Süper Amatör Ligi(SAL) mücadelesinde Kemalpaşa Çeltikspor futbolcularından çirkin hareket... Kemalpaşa Çeltikspor futbolcuları, kararlarını beğenmedikleri için Bursa hakemleri Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi ve Berkay Yamakoğlu'ndan oluşan hakem ekibine saldırdılar.
Şiddetli bir şekilde darpa uğrayan ve durumunun kötü olduğu belirtilen Cihan Aydın'ın Merkez Hakem Kurulu Başanvekili Metin Tokat'ın mentörlüğünde olduğu belirtildi. 3.Lig C Klasman hakemi Cihan Aydın'ın ağır bir şekilde darpa uğraması, Bursa'daki diğer hakemler tarafından tepkiyle karşılandı.
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