UEFA 1. Başkan Vekili Karl-Erik Nilsson'dan TFF'ye ziyaret İsveç Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA 1. Başkan Vekili Karl-Erik Nilsson, Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.