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UEFA 1. Başkan Vekili Karl-Erik Nilsson'dan TFF'ye ziyaret

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA 1. Başkan Vekili Karl-Erik Nilsson, Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hkan Sjöstrand da hazır bulundu.

Yeni bir tesis yapımı hazırlıklarını sürdüren İsveç Futbol Federasyonu heyetine Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesisleri hakkında detaylı bilgi verildi.

E-Bilet uygulamasının da anlatıldığı ziyarette karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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