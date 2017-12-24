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UEFA, Anderson Talisca'yı Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan 11'e yazdı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan oyunculardan oluşan 11'inde yer aldı.

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UEFA'nın internet sitesinden duyurulan 11'de, 2017 yılı içerisinde  Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 24 yaş ve altındaki oyunculara yer verildi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan 11'ine giren  Talisca'nın form yakaladığı günlerde rakipler için gerçek bir tehdit olduğunun  belirtildiği haberde, hücuma katkısı, isabetli şutları ve sol ayağıyla kullandığı  etkili serbest vuruşlarıyla öne çıktığı ifade edildi.

Haberde, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladığı  vurgulanan 23 yaşındaki Talisca'nın, 13 gol attığı geçen sezon kariyerinin en iyi  dönemini geçirdiği belirtildi.

Yılın en iyi çıkış yapan 11'inde yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Ederson Moraes (Benfica/Manchester City)

Savunma: Nelson Semedo (Benfica/Barcelona), Davinson Sanchez  (Tottenham), Niklas Süle (Bayern Münih), Kieran Tierney (Celtic)

Orta saha: Harry Winks (Tottenham), Anderson Talisca (Beşiktaş), Marco  Asensio (Real Madrid)

Forvet: Kylian Mbappe (Monaco/Paris Saint-Germain), Timo Werner  (Leipzig), Dimitri Oberlin (Basel)

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