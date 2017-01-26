UEFA Avrupa Ligi finali Vodafone Arena'ya!
Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Vodafone Arena’da oynanmasý için UEFA’ya baþvuru yaptý.
Beþiktaþ yönetimi ile yapýlan görüþmeler sonrasýnda gerekli evraklarý hazýrlayan TFF, finalin Ýstanbul’a gelmesi için baþvuruda bulundu.
Ýstanbul; 2005 yýlýnda Atatürk Olimpiyat Stadý’nda oynanan Liverpool-Milan Þampiyonlar Ligi finali ile 2009’da Ülker Stadý’nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliði yapmýþtý. (Habertürk)
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