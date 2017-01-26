UEFA Avrupa Ligi finali Vodafone Arena'ya!

FLAÞ! Rýdvan Dilmen

tepkilere cevap verdi!

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rýdvan Dilmen Nisan ayýnda yapýlmasý öngörülen yeni anayasa referandumu için sosyal medyadan bir video yayýnlayarak 'evet' kampanyasý baþlattý. Rýdvan Dilmen'in baþlattýðý zincirleme video kampanyasý, Twitter'da büyük ses getirdi, tepkiler de oldu. Dilmen kendisine yapýlan eleþtirilere yanýt verdi.