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UEFA Avrupa Ligi finali Vodafone Arena'ya!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Vodafone Arena’da oynanmasý için UEFA’ya baþvuru yaptý.

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Beþiktaþ yönetimi ile yapýlan görüþmeler sonrasýnda gerekli evraklarý hazýrlayan TFF, finalin Ýstanbul’a gelmesi için baþvuruda bulundu.
 
Ýstanbul; 2005 yýlýnda Atatürk Olimpiyat Stadý’nda oynanan Liverpool-Milan Þampiyonlar Ligi finali ile 2009’da Ülker Stadý’nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliði yapmýþtý. (Habertürk)

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