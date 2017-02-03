Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Fenerbahçe Kulübü, Rus ekibi Krasnodar ile oynanacak maç öncesi nihai kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosundan Salih ve Stoch çıkarılırken, Advocaat, listeye Fernandao ve Aatif ekledi.
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