UEFA Avrupa Ligi: TRT 1 canlı yayın Konyaspor Salzburg izle

Konyaspor Salzbur canlı izleme yolları futbol severlerin merak konusu. TRT 1 canlı yayın ile Konyaspor Salzburg izle. UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında, Konyaspor ile Salzburg karşı karşıya gelecek. Grupta ilk iki maçta 3 puan toplayan Konyaspor için bu maç büyük önem taşıyor. İngiliz hakem Craig Pawson’un yöneteceği karşılaşma saat 20:00’de başlayacak ve TRT 1 canlı yayın ile izleyicilerle buluşacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı.

Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.

KONYASPOR AVRUPA’DA 9.RANDEVUDA

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

KONYASPOR SALZBURG MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Atiker Konyaspor, kendi evinde oynayacağı Salzburg maçının çalışmalarını tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri başladı. İlk 15 dakikası basına ve taraftara açık olan antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Salzburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.