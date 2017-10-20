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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları, 6 gruptaki 12 mücadeleyle tamamlandı.

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Ligde A, B, C, D, E ve F gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, deplasmanda Hoffenheim'a 3-1 yenildi. Grubun diğer maçında Ludogorets, deplasmanda Braga'yı 2-0 yendi.

D Grubu maçında Milan, konuk ettiği AEK ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

A Grubu'nda Villarreal konuk ettiği Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, milli futbolcu Enes Ünal konuk ekipte 60 dakika forma giydi.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Astana (Kazakistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 4-0      

Villarreal (İspanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-2     

B Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 2-2      

Skenderbeu (Arnavutluk) - Partizan (Sırbistan): 0-0      

C Grubu:

Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-2      

Hoffenheim (Almanya)  - Medipol Başakşehir: 3-1      

D Grubu:

Austria Wien (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan): 1-3

Milan (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-0      

E Grubu:

Atalanta (İtalya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1      

Everton (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa): 1-2

F Grubu:

Zlin (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-1      

Sheriff (Moldova) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1

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