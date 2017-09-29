UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu Aleksandr Kokorin oldu

Rus ekibi Zeni·t'te forma gi·yen Aleksandr Kokorin, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Zenit'in konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-1 yendiği karşılaşmada iki kez ağları sarsan 26 yaşındaki Rus forvetin, oyların yüzde 39'unu alarak Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi oyuncusu seçildiği belirtildi.

Romanya temsilcisi FCSB'de forma giyen Constantin Budescu oyların yüzde 24'ünü alarak ikinci, Lokomotiv Moskova'nın Zlin'i 3-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes ise yüzde 13 oyla üçüncü oldu.

Haftanın en iyi futbolcusu adayları arasında gösterilen Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu ise oyların yüzde 5'ini aldı.