UEFA Avrupa Ligi'nde tek maç oynandı!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Kazakistan'ın Tobol takımını 1-0 yenen Ermenistan'ın Pyunik ekibi bir üst tura yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Kazakistan'ın Tobol takımını 1-0 yenen Ermenistan'ın Pyunik ekibi bir üst tura yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanş maçında Ermenistan temsilcisi Pyunik, sahasında Kazakistan'ın Tobol takımını ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 82. dakikasında Muhammed Konate ile öne geçen Pyunik, kalan bölümde skoru korudu ve rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Petros Avetisyan, 89. dakikada kırmızı kart gördü.
İlk maçı 2-1 kaybeden Pyunik, deplasmanda atılan gol avantajıyla tur atlayan taraf oldu.
Pyunik, 3. ön eleme turunda Maccabi Tel-Aviv (İsrail)-Radnicki Nis (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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