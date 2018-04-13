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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Yarı finale yükselen takımlar; Arsenal, Atletico Madrid, Salzburg ve Marsilya oldu.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları, bugün oynanan ikinci ayak maçlarının ardından tamamlandı.
 
Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar Arsenal (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya) ve Marsilya (Fransa) olurken, veda eden takımlar ise CSKA Moskova (Rusya), RB Leipzig (Almanya), Sporting (Portekiz) ve Lazio (İtalya) oldu.
 
Yarı final kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
 
Çeyrek finalde alınan sonuçlar şu şekilde:
 
İKİNCİ MAÇ (İLK MAÇ)
 
CSKA Moskova - Arsenal: 2-2 (1-4)
 
Sporting - Atletico Madrid: 1-0 (0-2)
 
Marsilya - RB Leipzig: 5-2 (0-1)
 
Salzburg - Lazio: 4-1 (2-4)

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