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UEFA Avrupa Ligi'nin En İyi Futbolcusu Griezmann oldu

2017-2018 sezonu 'UEFA Avrupa Ligi'nin En İyi Futbolcusu' ödülüne, Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann layık görüldü.

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Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi grup  aşaması kura çekimi öncesinde, Atletico Madrid'den Uruguaylı savunma oyuncusu  Diego Godin ve Fransız forvet Antoine Griezmann, Olympique Marsilya'dan ise  Fransız orta saha oyuncusu Dimitri Payet'ın aday gösterildiği ödül, sahibini  buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonun en değerli oyuncusu unvanını,  kupaya uzanan Atletico Madrid'in 27 yaşındaki golcüsü Antoine Griezmann elde  etti.

Griezmann, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asiste imza  atarak takımının şampiyonluğunda önemli rol üstlenmişti. Fransız oyuncu,  Olympique Marsilya'yı 3-0 yenerek kazandıkları final maçında ise ağları iki kez  sarsmıştı.

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