UEFA Avrupa Ligi'nin En İyi Futbolcusu Griezmann oldu

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi öncesinde, Atletico Madrid'den Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin ve Fransız forvet Antoine Griezmann, Olympique Marsilya'dan ise Fransız orta saha oyuncusu Dimitri Payet'ın aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonun en değerli oyuncusu unvanını, kupaya uzanan Atletico Madrid'in 27 yaşındaki golcüsü Antoine Griezmann elde etti.

Griezmann, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asiste imza atarak takımının şampiyonluğunda önemli rol üstlenmişti. Fransız oyuncu, Olympique Marsilya'yı 3-0 yenerek kazandıkları final maçında ise ağları iki kez sarsmıştı.