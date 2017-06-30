UEFA, Avrupa'nın en borçlu kulüpleri listesini açıkladı

UEFA'nın açıkladığı en borçlu kulüpler listesinde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray bulunuyor. Sarı Lacivertliler, 166 milyon euroluk borçla 13. sırada yer alırken, Cim Bom ise 222 milyon euroluk borçla 8. sırada yer alıyor.

En çok borcu olan Manchester United

Listenin bir numarasında ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde ederek büyük bir gelir elde edecek olan 536 milyon euroluk borçla Manchester United var.

20 takımlık listede ise dünya devleri Real Madrid ve Barcelona bulunmuyor. Inter, Milan, Juventus, liverpool ve CSKA moskova'nın yüklü borçları da dikkat çekiyor.

İşte Avrupa'nın en çok borcu bulunan kulüpleri:

1. Manchester United - €536m

2. Benfica - €336m

3. Inter Milan - €306m

4. Valencia - €285m

5. QPR - €279m

6. AC Milan - €249m

7. CSKA Moscow - €224m

8. Galatasaray - €222m

9. Juventus - €209m

10. Roma - €208m

11. Sunderland - €208m

12. PSG - €186m

13. Fenerbahçe - €166m

14. Dinamo Moscow - €164m

15. Atlético de Madrid - €164M

16. Liverpool - €163m

17. Olympique Lyonnais - €159m

18. Monaco - €148m

19. Copenhagen - €138m

20. Schalke 04 - €137m