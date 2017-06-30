UEFA, Avrupa'nın en borçlu kulüpleri listesini açıkladı
UEFA, Avrypa'nın en borçlu kulüplerini açıkladı. Listede son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan ve borçları sürekli artan Fenerbahçe ve Galatasaray da var.
UEFA'nın açıkladığı en borçlu kulüpler listesinde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray bulunuyor. Sarı Lacivertliler, 166 milyon euroluk borçla 13. sırada yer alırken, Cim Bom ise 222 milyon euroluk borçla 8. sırada yer alıyor.
En çok borcu olan Manchester United
Listenin bir numarasında ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde ederek büyük bir gelir elde edecek olan 536 milyon euroluk borçla Manchester United var.
20 takımlık listede ise dünya devleri Real Madrid ve Barcelona bulunmuyor. Inter, Milan, Juventus, liverpool ve CSKA moskova'nın yüklü borçları da dikkat çekiyor.
İşte Avrupa'nın en çok borcu bulunan kulüpleri:
1. Manchester United - €536m
2. Benfica - €336m
3. Inter Milan - €306m
4. Valencia - €285m
5. QPR - €279m
6. AC Milan - €249m
7. CSKA Moscow - €224m
8. Galatasaray - €222m
9. Juventus - €209m
10. Roma - €208m
11. Sunderland - €208m
12. PSG - €186m
13. Fenerbahçe - €166m
14. Dinamo Moscow - €164m
15. Atlético de Madrid - €164M
16. Liverpool - €163m
17. Olympique Lyonnais - €159m
18. Monaco - €148m
19. Copenhagen - €138m
20. Schalke 04 - €137m
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