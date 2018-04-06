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UEFA Barcelona hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Barcelona - Roma maçında sahaya fırlatılan cisimler nedeniyle Katalan ekibiyle ilgili soruşturma başlattı.

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UEFA, Barcelona ile Roma arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahaya atılan yabancı maddeler için İspanyol takımı hakkında disiplin soruşması başlattığını açıkladı. 

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu hafta oynanan Şampiyonlar Ligi ilk maçlarında yaşanan olaylarda disipline sevk edilen takımlar belli oldu. Nou Camp'ta oynanan Barcelona - Roma müsabakasında taraftarların sahaya attığı yabancı cisimler için, İspanyol ekibine disiplin soruşturması başlatıldı. UEFA'nın bu karşılaşmadaki olaylar ile ilgili kararını 31 Mayıs'ta vereceği belirtildi. 

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