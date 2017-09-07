UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Finansal Fair Play kuralları değişebilir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son dönemde Paris Saint-Germain'in yaptığı Kylian Mbappe ve Neymar transferleri ile tekrar tartışılmaya başlanan Finansal Fair-Play kuralları ile ilgili konuştu ve değişimin sinyallerini verdi.

Ceferin yaptığı açıklamada, "Finansal Fair Play çıktığında futboldaki istikrarı sağlamak istedik ve başarılı olduk. Ancak zaman değişti. Adapte olmak zorundayız, modernize etmek zorundayız ve sportif rekabette dengeyi sağlamak için bir şeyler yapmalıyız" dedi.

UEFA, PSG'nin yaptığı transferler üzerine Fransız ekibine soruşturma başlatmıştı. Ceferin bu konuyla ilgili de, "Gerekirse büyük kulüplere ceza vermekten çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

G.SARAY CEZA ALDI, BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE VE TRABZONSPOR'A SINIRLAMA GELDİ

UEFA'nın çıkardığı FFP kuralları sonrasında en çok cezayı alan ülke Türkiye olmuştu. UEFA, Galatasaray'a Avrupa'dan 1 yıl men cezası vermiş ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da kadro, maaş bütçesi ve bütçe ile ilgili çeşitli sınırlandırmalar getirmişti.

CEFERIN: "TRANSFERİ TEMMUZ SONUNDA BİTİREBİLİRİZ"

Ceferin ayrıca, UEFA'nın takımların oyuncu sayısını sınırlayabileceğini, kiralık anlaşmalarına düzenleme getirebileceğini ve transferi Ağustos sonu yerine, Temmuz sonunda bitirme yolunda bir çalışma yapabileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de Arsenal Menajeri Arsene Wenger ve Manchester United Menajeri Jose Mourinho da transfer döneminin lig başlamadan önce bitmesi gerektiğini savunmuştu.