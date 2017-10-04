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UEFA, Beşiktaş paylaşımında o soruyu sordu

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Beşiktaş'ın Lezipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki gol sevinci fotoğrafının eklendiği paylaşımda; "Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2. hafta maçlarında favoriniz hangi fotoğraf?" sorusu soruldu.

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