UEFA, Beşiktaş paylaşımında o soruyu sordu
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ile ilgili paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın Lezipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki gol sevinci fotoğrafının eklendiği paylaşımda; "Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2. hafta maçlarında favoriniz hangi fotoğraf?" sorusu soruldu.
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