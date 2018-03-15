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UEFA, Beşiktaş'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti!

UEFA, Beşiktaş'ı Bayern Münih maçından dolayı disiplin kuruluna sevk etti.

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UEFA, Beşiktaş'ı Bayern Münih maçından dolayı disiplin kuruluna sevk etti.

UEFA, sahaya yabancı madde atma, yetersiz organizasyon (sahaya kedi girmesi) ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti.

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