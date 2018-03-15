UEFA, Beşiktaş'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti!
UEFA, Beşiktaş'ı Bayern Münih maçından dolayı disiplin kuruluna sevk etti.
UEFA, Beşiktaş'ı Bayern Münih maçından dolayı disiplin kuruluna sevk etti.
UEFA, sahaya yabancı madde atma, yetersiz organizasyon (sahaya kedi girmesi) ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti.
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