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UEFA, en iyi çıkış yapan 11'i belirledi

UEFA, 2016 yılında Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla çıkış yakalayan futbolculardan oluşan en iyi 11'i belirledi.

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UEFA'nın internet sitesinden açıklanan takımın teknik direktörü, Real  Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane olarak gösterildi. Kadroda  Borussia Dortmund'dan 3, Bayern Münih ve Barcelona'dan ikişer futbolcu yer aldı.
 
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde bulunan isimler şu  şekilde:
 
Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain)
Savunma: Sergi Roberto, Samuel Umtiti (Barcelona), Victor Lindelöf  (Benfica)
Orta saha: Thomas Lemar (Monaco), Joshua Kimmich, Renato Sanches  (Bayern Münih), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Forvet: Christian Pulisic, Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), Andre  Silva (Porto)

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