UEFA, Galatasaray'a ceza vermeyecek

Galatasaray'ı, UEFA savundu! Sarı kırmızılıların kilitlendiği İsviçre'deki zirvede müjde niteliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Nyon'daki toplantıda G.Saray'ı başkan Mustafa Cengiz, yönetici Okan Böke, finans direktörü Sedef Hacısalihoğlu, Mete İkiz, Oytun Özer ve Yusuf Günay temsil etti.

Sarı kırmızılıların 2 Mart tarihinde UEFA yetkilileri ile yaptığı ön görüşme ve sunum dünkü zirvede de kilit rol oynadı. Galatasaray Kulübü, toplamda 4 saat süren oldukça detaylı bir sunuma imza attı.

YASAK VEYA CEZA YOK, KISITLAMA VAR

Mete İkiz, G.Saray'ın 4 yıllık gelir-gider ve aksiyon planlarının 3 farklı senaryoya göre en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Başkan Cengiz ise, "Asla bir daha bizi affedin diye kapınızı çalmayacağız. Son derece güvenilir ve reel bir tablo ile geldik. Size hiçbir zaman yalan söylemeyeceğiz" dedi. 2 Mart'taki ön görüşmede yer alan UEFA yetkilileri de FFP komitesine, "G.Saray'ın raporlarını inceledik ve akılcı, inanılır bulduk" deyip sarı kırmızılılara kefil oldu

G.Saray heyeti, Mayıs'ta men cezası ya da transfer yasağı gibi yaptırımlara ihtimal vermiyor. Yalnızca belli kısıtlamalar bekleniyor.

"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"6 arkadaş bir sunum yaptık. 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. 10'a yakın soruşturma müfettişi ile UEFA bizi çok iyi dinledi ve çok sorular sordu. Biz de hayali hiçbir şey söylemedik."

"Hep en kötüye hazırlanırım, en iyi gelince şaşırmam. Bizden beklenti, aşırı harcamaları aza indirmek. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş bünyesinde 1.400-1.500'er amatör sporcu var. Bu profesyonel futbola bir yük. Ama devletimiz bize destek veriyor ve verecek. Taraftarımız rahat olsun."

(Hürriyet)