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UEFA, Galatasaray'a men ya da transfer yasağı cezası değil tedbir kararı verecek

Galatasaray'ın UEFA'yla finansal durumlarıyla ilgili yaptığı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe'ye olduğu gibi tedbir kararı uygulanması bekleniyor.

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Galatasaray'ın UEFA'yla yaptığı görüşmenin sonucu merakla bekleniyor. Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak.

Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe'nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.

UEFA'nın Galatasaray'a da aynı şekilde yaptırım uygulaması bekleniyor. Bunun dışında Avupa kupalarından men cezası ya da transfer cezası gelmesi ise beklenmiyor.

(Goal)

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