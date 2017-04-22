UEFA Gençler Ligi finali Ali Palabıyık'ın
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Salzburg ile Benfica takımları arasında oynanacak UEFA Gençler Ligi final maçını yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Avusturya'nın Salzburg ile Portekiz'in Benfica takımları arasında oynanacak UEFA Gençler Ligi final maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Nisan Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Kerem Ersoy'un yapacağı maçın dördüncü hakeminin ise Alper Ulusoy olacağı kaydedildi.
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