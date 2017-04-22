UEFA Gençler Ligi finali Ali Palabıyık'ın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin Gürcistan'da

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Gürcistan ve Ukrayna'nın benzer toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını, bu sorunları çözümü için birlikte çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.