UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti açıkladı! Deplasman golü tarih oluyor
Teknik direktörlerin çağrısı üzerine harekete geçmeyi planlayan UEFA, transfer dönemleri konusunda Avrupa ligleri arasında bütünlük sağlamayı da gündemine aldı. UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, Avrupa kupalarında deplasman golü uygulamasının değiştirilmesi konusunda kısa zaman içinde bir çalışma yapmayı planladıklarını söyledi.
İsviçre'de düzenlenen UEFA Elit Antrenörler Semineri'nin ardından açıklamalarda bulunan Marchetti, antrenörleri̇n deplasmanda gol atmanın eski̇si̇ kadar zor olmadığı yönünde görüş bildirdiklerini belirterek, bu konuyu değerlendirmeye alacaklarını söyledi.
Marchetti, konuya ilişkin sunulan argümanları da kamuoyuyla paylaşarak “Antrenörler bu kuralın futbolda üretkenli̇ği̇ azalttığını ve ev sahibi takımları hücum etmekten ziyade gol yememek için savunma yapmaya teşvi̇k etti̇ği̇ni̇ düşünüyorlar.” dedi̇.
Toplantı sırasında Avrupa liglerindeki transfer sezonlarının da konuşulduğu ve antrenörlerin tüm li̇glerde transfer sezonlarının aynı anda bi̇tmesi̇ni̇ talep etti̇kleri̇ öğrenildi.
Avrupa geneli̇nde yaz transfer dönemi̇ 31 Ağustos'ta sona ererken, İngi̇ltere ve İtalya'da hayata geçirilen yeni düzenlemeyle kulüplere transfer için li̇glerin başlangıç tari̇hi̇ne kadar süre tanınmıştı.
(Eurosport)
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