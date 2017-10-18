UEFA listesinde göre Beşiktaş 32'nci sırada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ilk hafta maçlarının ardından 2017-18 sezonunun kulüpler sıralaması güncellendi. Ligde son 3 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise konuk olduğu Monaco'yu devirerek 3'te 3 yapan Beşiktaş, bu sezonki listedeki yükselişini sürdürüdü ve 2. sıraya kadar çıktı.

Sadece 2017/18 sezonunda oynanan maçlar baz alınarak hazırlanan listeye göre bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları öncesindeki sıralama şöyle:

1. Manchester City, 2. Beşiktaş, 3. Tottenham 4. Real Madrid, 5. Chelsea, 6. Manchester United 7. Liverpool 8. Spartak Moskova 9. Barcelona 10. PSG

UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 32'nci olurken, Galatasaray 47'inci, Fenerbahçe 61'inci, Trabzonspor 76'ıncı, Osmanlıspor 116'ncı, Atiker Konyaspor 140'ıncı, Başakşehir 142'nci, Kardemir Karabükspor 172'nci, Bursaspor 173'üncü sırada yer alıyor.

Son 5 yıldaki performansa göre listede ilk 10 şöyle:

1. Real Madrid 2. Atletico Madrid 3. Barcelona 4. Bayern Münih 5. Juventus 6. Sevilla 7. PSG 8. Manchester City 9. Dortmund 10. Arsenal.