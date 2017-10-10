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UEFA müthiş zaferi böyle duyurdu: İnanılmaz sporculara olağanüstü destek

Ampute Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası olması dünyada yankı buldu. UEFA: 'Ev sahibi Türkiye'nin İngiltere'yi yendiği maçı 40 bin taraftar izledi. İnanılmaz sporculara olağanüstü destek' yorumunu yaptı.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Milli Takımı'nın başarısı uluslararası düzeyde yer aldı.

Sosyal medya hesabından ampute futbolcuların mücadelesi, tribünleri dolduran taraftarlar ve kupa sevincinin yer aldığı fotoğraflardan kolaj yapan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), "Ev sahibi Türkiye'nin İngiltere'yi yendiği maçı 40 bin taraftar izledi. İnanılmaz sporculara olağanüstü destek." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen medya organlarından biri olan ESPN, maç sonrası büyük sevinç yaşayan milli futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve "Türkiye, uzatma dakikalarında attığı golle şampiyon oldu. Sporu bu yüzden seviyoruz." yorumunu yaptı.

ABD merkezli spor sitesi Bleacher Report ise milli futbolcuların sevincini yansıtan fotoğrafları paylaştığı sosyal medya hesabında, "Avrupa Ampute Şampiyonluğu'nu kazanmak böyle hissettirir." yazarken, paylaşımına Türk bayrağı ve kalp emojileri ekledi.

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