UEFA Regions Cup'ta Arda Kardeşler ile Barış Şimşek görev alacak

Spor Toto Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, 1-9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek UEFA Regions Cup'ta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, turnuvada düdük çalacak.

Öte yandan, TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz ile Erol Ersoy da organizasyonda hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.