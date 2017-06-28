UEFA Regions Cup'ta Arda Kardeşler ile Barış Şimşek görev alacak
UEFA, iki Türk hakemimize görev verdi. Yapılan açıklamaya göre Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, UEFA Regions Cup'ta görevlendirildi.
- AA
Spor Toto Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, 1-9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek UEFA Regions Cup'ta görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, turnuvada düdük çalacak.
Öte yandan, TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz ile Erol Ersoy da organizasyonda hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.
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