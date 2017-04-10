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UEFA 'Riskli maç' dedi Fransız polisi harekete geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maç 'Risli maç' statüsüne alınınca Fransız polisi de harekete geçti.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki Lyon-Beşiktaş maçı, güvenlik açısından çok yüksek riskli maç statüsüne alındı.

Parc OL'de oynanacak karşılaşma, güvenlik açısından dördüncü seviye olan "çok yüksek riskli maç"olarak tanımlandı.

Fransa'da bir futbol karşılaşması için en yüksek seviveye olan dördüncü seviye, Fransız yargısında maçın halk için bir risk taşıdığı anlamına geliyor.

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