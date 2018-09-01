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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi harici bir lig daha kuruyor

Avrupa’da 32 takımlı üçüncü bir lig kurulacağı, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından bu yeni ligin 2021’den itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından yeni bir lig daha geliyor. UEFA’nın, bu iki ligin ardından üçüncü bir ligi daha yürürlüğe koymaya hazırlandığı ortaya çıktı. 

Monaco’daki kura çekimlerinde konuyla ilgili görüşmeler yapıldığını savunan Almanlara göre Şampiyonlar Ligi’nin formatı bugünkü haliyle kalacak ancak Avrupa Ligi’nde değişikliklere gidilecek. Bunların yanı sıra bir lig daha kurulacak.  

Avrupa Ligi’nde takım sayısı azaltılıyor 

Avrupa Ligi’ndeki 48 takım sayısı azaltılarak Şampiyonlar Ligi’ne eşitlenecek ve kıtanın iki numaralı kupasında takım sayısı 32’ye indirilecek. Değişiklikler 2021’den itibaren hayata geçirilecek. 

İskandinavya ve Doğu Avrupa ağırlıklı 

İskandinavya ve Doğu Avrupa ağırlıklı olmak üzere Avrupa’nın görece daha küçük ülke takımları ise kurulacak yine 32 takımlı yeni ligde mücadele edecek. Bu yeni kurulacak ligde yayıncılık anlamında da önemli değişikliklere gidilecek ve maç yayınları sadece internet üzerinden online olarak yapılacak. 

(Skorer)

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