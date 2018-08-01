UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Makedonya'nın Shkendija ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.
Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-5, 2-2
Sheriff (Moldova)-Shkendija (Makedonya): 0-1, 0-0
Spartak Trnava (Slovakya)-Legia Varşova (Polonya): 2-0, 0-1
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.