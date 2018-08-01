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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Makedonya'nın Shkendija ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.
 
Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
 
Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-5, 2-2
Sheriff (Moldova)-Shkendija (Makedonya): 0-1, 0-0
Spartak Trnava (Slovakya)-Legia Varşova (Polonya): 2-0, 0-1

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