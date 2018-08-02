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UEFA Süper Kupa maçını Marciniak yönetecek

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak Süper Kupa maçına Polonyalı hakem Marciniak atandı

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İspanyol takımları Real Madrid ile Atletico Madrid  arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak  yönetecek.
 
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar  Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atletico  Madrid arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesine, Polonya Futbol  Federasyonundan Szymon Marciniak atandı.
  
Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nın 15 Ağustos'ta ev  sahipliği yapacağı maçta Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve  Tomasz Listkiewicz yapacak.

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