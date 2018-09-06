UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçını Gürcistan kazandı

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçı Kazakistan ile Gürcistan arasında oynandı. Gürcistan, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'nin ilk maçını kazanan takım oldu.

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Chakvetadze ve 74. dakikada kendi kalesine Maliy attı.

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kazakistan ve Gürcistan'ın grubunda Letonya ile Andorra bulunuyor.